Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

11.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:09
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, yer yer fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, yer yer fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Sarız, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği duyuruldu. Rüzgarın hızının 60 ila 90 kilometre olmasının beklendiği, ağaç ve direklerin devrilmesi ve yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Şevket Çoruh Meghan Markle Ayşegül Çınar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Hakan Kutlu Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Salih Ayhan Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:11:46. #1.15#
title