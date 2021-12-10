Meteoroloji'den Konya için fırtına uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den Konya için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den Konya için fırtına uyarısı
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına bekleniyor.

KONYA (AA) - Konya'nın güney kesimi için pazar gününe kadar sürecek fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde güneyden saatte 50-70 kilometre hızında, yüksek kesimlerde ise saatte 70-90 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri

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