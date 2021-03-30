Meteoroloji'den Kayserililere sağanak yağış ve zirai don uyarısı
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Meteoroloji'den Kayserililere sağanak yağış ve zirai don uyarısı

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Meteoroloji'den Kayserililere sağanak yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak, haftalık hava raporları ile ilgili verdiği bilgilerde, Perşembe günü Kayseri'de oluşacak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak, haftalık hava raporları ile ilgili verdiği bilgilerde, Perşembe günü Kayseri'de oluşacak sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Remzi Koçak, "Sağanak yağışa ve zirai don tehlikesine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı" dedi.

Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak, "Mart ayındaki karlı ve soğuk günleri atlattık. Şu anda yüksek basınç merkezi etkilerinin gözlemlediğini söyleyebiliriz. Bugün yurdumuzun batısından giriş yapmakta olan alçak basınç merkezine bağlı yağışlı havanın etkilerini Salı gününden itibaren bölgemiz genelinde görülmesini bekliyoruz. Salı günü bölgemizin batısından, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat civarında başlayan yağışların akşam saatlerine doğruda Kayseri'ye gelmesiyle beraber aralıklı yağmurların gözlemleneceğini söyleyebiliriz. Çarşamba günü yine hafif yağmur şeklinde devam edecek olan yağışların, Perşembe günü yer seviyesinde hava sıcaklığının artmasından ve kararsızlık durumunun da oluşmasında ötürü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceğini, Cuma günü havanın soğumasıyla yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yağışların oluşmasının ardından hafta sonundan itibaren yağışlı sistemin etkilerinin azalacağını ve bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Koçak, sağanak yağışa ve zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle gündüz saatlerinde yağmur ve sağanak şeklinde oluşacak yağışların akşam saatlerinden sonra sıcaklığın azalmasına bağlı olarak karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ve geçitlerde ise yer yer kar yağışı şeklinde yağış olmasını bekliyoruz. Karayolları geçitler tahmin raporumuzda ve demir yolları hava raporumuzda özellikle durumu belirterek, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurların, gece ve gündüz saatlerinde de zirai don, buzlanma gibi durumlarla beraber yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceğini önemle aktarıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı Perşembe günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hakkında uyarıyoruz. Perşembe günü kararsızlık durumunun artmasında dolayı yer yer dolu yağışları görülebilir. Bundan dolayı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var. Özellikle bu gece zirai don olayının devam etmesini bekliyoruz. Gece minimum sıcaklıklarında azalacağı yerlerde zirai don olayının devam edeceğini ve hafta sonuna kadar zirai don konusunda dikkatli ve tedbirli olunmasında fazda olacağını söyleyebiliriz." - KAYSERİ

Meteoroloji'den Kayserililere sağanak yağış ve zirai don uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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