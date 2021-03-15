Meteoroloji'den Kastamonu için fırtına uyarısı yapıldı
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Meteoroloji'den Kastamonu için fırtına uyarısı yapıldı

15.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:31
Meteoroloji'den Kastamonu için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji, Kastamonu'da fırtına ve tam fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji, Kastamonu'da fırtına ve tam fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güney batı yönlerinde, saatte 80 kilometre hızla kuvvetli fırtınanın olacağı, yer yer kısa süreli tam fırtınanın hızının ise saatte 100 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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