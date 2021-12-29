Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

İZMİR (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, İzmir'de bugün akşam saatlerinden yarın öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağış beklendiğini; sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir çevrelerinde kuvvetli, batı ilçelerinde Urla, Karaburun, Seferihisar, Menderes ve Selçuk'ta yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.Öte yandan, vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.


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