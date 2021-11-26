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Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'de akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiği belirtilerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

İZMİR (DHA) - METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'de akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü yağmur beklendiği belirtilerek, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında; kuzey ilçelerde (Dikili, Bergama, Aliağa, Foça, Karaburun ) kuvvetli ve gök gürültülü yağışın etkili olacağı belirtildi. Bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Ayrıca yağışın 18.00- 02.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.


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