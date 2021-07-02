Meteoroloji'den İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, yarından itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da, zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu