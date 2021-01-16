Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

16.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:16
Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama

METEOROLOJİ, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili yeni uyarı yaptı.

 METEOROLOJİ, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili yeni uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte il genelinde kar yağışına döneceği, bu gece ve yarın kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Demet Şener Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 13:17:39. #1.14#
title