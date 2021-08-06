METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik illeri ile İstanbul'un doğusu ve Bursa'nın doğusu) ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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