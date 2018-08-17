Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sabah saat 07.00-09.30 ila öğlen 12.00 - 14.00 saatleri arasında sağanak yağışlar olacak.

"TEDBİRLİ OLUN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

"SEL BASKINI OLABİLİR"

Meteoroloji, sabah saat 07.00-09.30 ila 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Anadolu yakasında kuvvetli sağanak yağışlar görüleceğini duyurdu. Duyuruda vatandaşlar ani sel, su baskını ile yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı.