Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

 


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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