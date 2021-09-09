METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " 10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı