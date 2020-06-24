Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi.

24.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:09

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL - Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: İHA

Manşet

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