Meteoroloji'den İstanbul için Kritik Uyarı! Sağanak Yağış Hafta Boyunca Sürecek

Meteoroloji'den İstanbul için peş peşe uyarılar geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı raporda son dakika hava durumu bilgisi paylaşıldı. Dün geceden beri İstanbul'un belli başlı bölgelerinde hakim olan şimşekler özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

İSTANBUL YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 23 derece civarıyken öğlene doğru ve öğlenden sonra bu sıcaklıklar 29 dereceye yükselecek. Öğren saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 35 derecelere kadar çıkacak. Ancak yağmurlu ve şimşekli hava etkisini sürdürecek. Saat 17.00'dan sonra ise meteorolojinin tahminine göre yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞMURLU

İstanbul'da bugün yağış bekleniyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere İstanbul'da yağış etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, sıcaklıkların ise 31 ila 33 derece arasında olması bekleniyor.