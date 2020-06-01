METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İstanbul'da saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
01.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:57

Meteoroloji, İstanbul'da saat 10.30 ile 16.00 saatleri arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, sel, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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