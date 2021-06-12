İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı

Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor.

İSTANBUL'da yerel olarak yağmur ve dolu etkili oluyor. Yenibosna'da yollar su altında kaldı araçlar güçlükle ilerledib

Meteoloroji Genel Müdürlüğü İstanbul'a son dakika uyarısı yaptı. Uyarıda, "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen yağmur ve dolu, Avcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece civarında etkili oldu. Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.

 


İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskını yaşanabilir
Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı: Sel ve su baskını yaşanabilir
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
UKRAYNALI MODELİN ÖLÜMÜ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Fatma Turgut
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Rıza Çalımbay Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da kuvvetli yağmur: Yenibosna'da yolları su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 14:13:13. #1.15#

title