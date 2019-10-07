Meteoroloji'den İstanbul'a sel ve su baskını uyarısı

07.10.2019 13:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul ve çevresinde gece saatlerinde görülecek olan sağanak yağışların gece etkisini arttıracağını belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.



İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA