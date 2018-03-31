Meteoroloji'den İstanbul'a Sağanak Uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği ve Trakya kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.