METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Haberler » Güncel » METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI - Haber

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

30.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:09
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ, 'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra , Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et