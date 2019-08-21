METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHAMeteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

21.08.2019 09:51
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul DHA
Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Kaynak: DHA
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