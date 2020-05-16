Meteoroloji'den gelen sıcaklık uyarıları Sivas'ı es geçti Meteoroloji'den gelen sıcaklık uyarıları Sivas'ı es geçti Sivas'ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs'ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi Sivas'ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs'ta hava...

Meteoroloji'den gelen sıcaklık uyarıları Sivas'ı es geçti

Sivas'ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs'ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi

SİVAS - Sivas'ta Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre 16 Mayıs'ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken sıcaklık 26 derece gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı verilere göre ülke genelinde sıcaklıkların artması bekleniyordu. Sivas'ta da 16 Mayıs'ta sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği açıklanmıştı. Ancak öğle saatlerinde termometreler 26 dereceyi gösterdi. Önceki haftalara nazaran hava sıcaklığının arttığı Sivas'ta, vatandaşlar sıcak havadan şikayet etti. Ramazan ayının içinde olunması ile birlikte de oruç olan ve çalışan vatandaşlar, sıcağında kendilerini oldukça zorladığını söyledi. Kentte bazı vatandaşlar ağaçların altında gölgelenirken bazıları ise yürüyüş yaparak sıcak havanın tadını çıkardı. Oruç tuttukları için sıcak havanın kendilerini zorladığını söyleyen vatandaşlar, çalışan insanların işlerinin daha zor olduğu belirttiler.

Kaynak: İHA