Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek (2)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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