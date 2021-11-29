Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek (2) - Haberler
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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek (2)

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın da devam edecek (2)

BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur'un doğu ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. Ayrıca, sağanak yağışın bu gece 23.00'te başlayıp, yarın 14.00'e kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90

kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve

baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli

ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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