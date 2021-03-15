Meteoroloji'den 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yer rüzgarının Salı sabah 09: 00'dan gece 20: 00'a kadar itibaren güneyli yönlerden fırtına (60-80 Km/sa) ve yer yer kısa süreli tam fırtına (100km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı