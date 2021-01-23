Meteoroloji'den Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya için "kuvvetli rüzgar" uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgar bu geceden itibaren Bursa, Kütahya, Bilecik il geneli ile Eskişehir'in batı ve orta kesimlerinde güney ve güneybatıdan saatte 40-61 kilometre hızla esecek.

Rüzgarın yer yer saatte 61-64 kilometre hızla esmesi beklendiğinden "çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi" gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık