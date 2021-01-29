Meteoroloji'den, Edirne'nin güneyine kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bu geceden itibaren Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce bu geceden itibaren Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiği bildirdi. Açıklamada, bu ilçelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL