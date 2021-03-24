Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' uyarısı

24.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:15
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın fırtına beklendiği belirtilerek, tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın sabah kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Fırtınanın saatteki hızının yer yer 50 ile 70 kilometre arasında etkili olacağı kaydedildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle olası çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.00 ile 20.00 saatlerinde beklendiği kaydedildi. 

BİLGİ İÇİN


- Diyarbakır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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