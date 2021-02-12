Meteoroloji'den Bursa için zirai don uyarısı

Bursa Valiliği, şehirde hafta sonu beklenen kar yağışı nedeniyle zirai don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteroloji Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre pazar gününden itibaren kent genelinde orta kuvvette ve kuvvetli zirai don beklendiğini bildirildi.

Vatandaşların meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir