Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı

12.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.10.2020 23:05
Meteoroloji'den Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yarın sabah kuvvetli rüzgar beklendiğini açıklayarak, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yarın sabah kuvvetli rüzgar beklendiğini açıklayarak, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı halkı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bursa'da Salı günü sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın etkisini attırarak bölgemiz batı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60Km/saat), yer yer hamleli, kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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