Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı (2)
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Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı (2)

Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı (2)
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

DOĞU KARADENİZ İÇİN DE UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Doğu Karadeniz için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

DOĞU KARADENİZ İÇİN DE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Doğu Karadeniz için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Sağanağın yarın saat 03.00 ila cuma günü saat 18.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtilerek, "Doğu Karadeniz'de 02.09.2021 Perşembe ve 03.09.2021 Cuma günleri beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde kuvvetli, Giresun ve Trabzon çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

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