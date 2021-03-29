Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı
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Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlamak üzere, Cuma günü sabah saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlamak üzere, Cuma günü sabah saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın'ın Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riskinin, bu gece saatlerinden 02 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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