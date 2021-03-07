Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı
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Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

07.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:10
Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

Bugün gece yarısından itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, yarın saat 10.00'a kadar Aydın'da zirai don görüleceği belirtildi.

Bugün gece yarısından itibaren etkili olacak soğuk hava ile birlikte, yarın saat 10.00'a kadar Aydın'da zirai don görüleceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın'ın Çine, Buharkent, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Karacasu, Koçarlı, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak ve Yenipazar ilçelerinin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde hafif kuvvette zirai don riskinin, 08.03.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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