Meteoroloji'den Antalya, Isparta ve Burdur için 'sağanak' uyarısı METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta, Burdur ve bazı ilçelerinde 9 Ağustos Pazar günü öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

METEOROLOJİ 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta, Burdur ve bazı ilçelerinde 9 Ağustos Pazar günü öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 9 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Antalya'nın Korkuteli, Döşemealtı, Elmalı ve Kepez çevreleri, Isparta'nın Eğirdir ve Sütçüler çevreleri ile Burdur ve ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi. Kuvvetli olması beklenen yağışla birlikte su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA