Meteoroloji'den Ankaralılara Sağanak Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklama şöyle:

''Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''