Meteoroloji'den Ankaralılara Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji, Ankara'da etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.
"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklama şöyle:
''Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.''
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