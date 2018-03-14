Meteoroloji'den 5 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, sel, taşkın ve dolu konusun uyarıldı. - SİVAS