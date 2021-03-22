Meteoroloji'den 5 il için kar yağışı uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 23 Mart Salı günü saat 12.00'da başlamak üzere kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda:

"Yapılan son değerlendirmelere göre 23 Mart 2021 Salı günü Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinde yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve 5-20 santimetre kalınlığında kar yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı