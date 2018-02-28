Meteoroloji'den 5 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü 5 il için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmoniksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu. - SİVAS