Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü Kayseri, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü Kayseri, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede bu akşam saatlerinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte dolu yağışının olabileceği uyarısında bulunuldu.

Uyarıda su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım düşmelerinin yaşanabileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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