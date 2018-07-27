Meteoroloji'den İstanbul İçin 2 Saatlik Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Meteoroloji, bugün saat 15.00-17.00 arasında İstanbul Avrupa Yakasında gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak,olabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

2 SAAT BOYUNCA YAĞACAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta (15.00-17.00) İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den bir son dakika uyarısı daha geldi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda saat aralığı verilerek, bugün için İstanbul'a yağış uyarısında bulunuldu. Saat 18.00'den sonra ise sağanak yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.

2 GÜN ÖNCE YAĞAN YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.