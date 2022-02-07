Meteoroloji'de Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı - Haberler
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Meteoroloji'de Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meteoroloji'de Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yer alan 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

SİNOP (İHA) - Meteoroloji, Batı Karadeniz'de yer alan 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıda, 8 Şubat Salı gününden itibaren Karabük, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un iç kesimlerinde 20 santim üzerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, yağışların 10 Şubat Perşembe sabahına kadar iç kesimlerde yoğun şekilde olacağını, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, zamanla yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin edildiği ifade edilerek, "Kuvvetli yağmur ve yoğun kar yağışlarının 10.02.2022 Perşembe sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde (150-200 metre üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi, şehirlerarası otoban, karayolları ve geçitlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporlarını, anlık meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Yasin Erdem/ İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Sinop, kar, Güncel, Haber

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