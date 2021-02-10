Meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı... Kar ve soğuk hava uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının azalacağını ve Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının azalacağını ve Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü 17 derece iken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor" denildi.

Meteoroloji 3 büyük il için beklenen hava durumunu ise şöyle açıkladı:

İSTANBUL: Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ANKARA: Havanın; Perşembe günü az bulutlu ve açık, Cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Cumartesi günü ise parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 17 derece iken Pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İZMİR: Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir'in Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girerek, Pazar ve Pazartesi günleri yağışlı geçeceği, yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Çalkaya