Mersin için sağanak yağış uyarısı
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Mersin için sağanak yağış uyarısı

13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:27
Mersin için sağanak yağış uyarısı

Mersin'de yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Mersin'de yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'de yarın sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, merkez ve Erdemli çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına (50-70 ve 80km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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