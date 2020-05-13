Meteoroloji Açıkladı: Hava Sıcaklıkları Yükseliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıkladı. Sıcaklıklar hafta sonu Aydın'da 44, Muğla'da ise 40 dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıkladı. Sıcaklıklar hafta sonu Aydın'da 44, Muğla'da ise 40 dereceye kadar çıkacak.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Haftalık Hava Durumu

(13- 19 Mayıs 2020)

Hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) kuzey kesimlerde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artarak önümüzdeki 1 hafta boyunca ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/FNyrvnR98m

— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 12, 2020

Cumartesi günü, Aydın'da beklenen hava sıcaklığı 44 derece, Muğla ve Antalya'da da 40 derecelere kadar çıkacak. Cumartesi İstanbul'da havanın 35 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise 33 derece civarlarında seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir'de Cumartesi günü hava sıcaklığının 39 derece Pazar ise 41 derece tahminler arasında yer almakta.

Sokağa çıkma yasağının olacağı günlerde çalışacak olan vatandaşların şapka takarak dışarıya çıkmaları ve sıcakta çok fazla kalmamalı öneriliyor.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan hava durumu uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.