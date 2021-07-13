Meteoroloji 8.Bölge (Konya) Müdürlüğünden Duyurulmuştur (Sıcaklıklar Artıyor!!!)

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMESıcaklıklar Artıyor!

METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Sıcaklıklar Artıyor! Önümüzdeki bir haftalık süreçte bölgemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı

12. 07. 2021 18: 00-16. 07. 2021 18: 00 Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 8. Bölge (Konya) Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM)

Kaynak: Habermetre