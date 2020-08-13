Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler
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Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler

Kayseri'deki gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlediler.

Meteor yağmurunu Erciyes Dağı'nda izlediler
13.08.2020 01:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:46

Kayseri'deki gökyüzü tutkunları, meteorların en görkemli gösterilerinden biri olan "Perseid meteor yağmuru"nu Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 metre yüksekliğinde izlediler.

Kayseri Bilim Merkezi ile Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen "Erciyes'te Görsel Şölen Var" adlı etkinlikte, gökyüzü meraklısı çok sayıda insan bir araya geldi.

Erciyes'teki gözlem öncesi katılımcılar, Kayseri Bilim Merkezi'ndeki Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip planetaryumda (gökevi) yıldızlar, gezegenler ve diğer gökcisimlerinin evrendeki hareketlerini gerçeğe yakın olarak izledi.

Bilim Merkezi'ndeki eğitim sonrası çocuk katılımcılar taş boyama, güneş saati atölyesi gibi çeşitli faaliyetlere katıldı.

Eğitimin ardından kimi katılımcılar Bilim Merkezi önünden kaldırılan servislerle kimileri de kendi araçlarıyla Erciyes Dağı'na ulaştı.

Burada ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü gözlemleyen katılımcılar, teleferiklerle Erciyes'in 2 bin 650 metre yüksekliğine çıktı.

Çok yoğun ilgi gören etkinlikte kimi vatandaşlar çadır kurarak kimileri yanlarında getirdikleri minderlere uzanarak gökyüzündeki görsel şöleni izledi.

Kayseri Bilim Merkezi'ndeki yetkililer, alana kurdukları ekranda vatandaşlara samanyolu, gezegenler ve yıldızlar hakkında bilgiler verdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, meteor yağmurunu izlemek için alana gelenlerin ateşleri ölçülerek sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA

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