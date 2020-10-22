Meteor yağmuru ne zaman? 2020 Orionid meteor yağmuru ne zaman?

Bu ay içinde Orionid meteor yağmuru yani yıldız kayması olayı gerçekleşecek. Meteor yağmuruna şahitlik etmek isteyenlerin merakla beklediği olay öncesi Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, Orionid meteor yağmuru nedir ve Orionid meteor yağmuru tarihi araştırılıyor. Orionid meteor yağmuru saat kaçta izlenir?

Bu yıl bir kez daha meteor yağmuru izlemek isteyenler için sevindirici bir haber geldi! Orionid meteor yağmuru, Türkiye'den de görülebilecek. Meteor yağmuru nasıl izlenir?

METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.

Bağımsız, tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.

Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.

Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken, bu meteor gruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir "meteor yağmuru" görünümü veri.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru Avcı Takımyıldızı bölgesinde gerçekleşen, her yıl ekim ayında gözlemlenen, Halley kuyruklu yıldızı tarafından geriye kalan irili ufaklı toz parçacıklarından oluşan iki meteor yağmurundan biridir. Gece 01.00 ila 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görünebilir meteor yağmuru, maksimum yağışını 20 ve 22 ekim tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

2020 ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid meteor yağmuru için beklenen tarih geldi. Meteor yağmuru, 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Saat başına 10-20 adet meteorun gözlemlenebileceği söylenmekte.

METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu gözlemlemek için ise tıpkı Perseid meteor yağmurunda olduğu gibi herhangi bir teleskoba ya da kameraya ihtiyaç duyulmayacak. Ancak bu meteor yağmuru, Perseid Meteor Yağmuru kadar da yoğun bir şekilde gerçekleşmeyecek.

METEOR YAĞMURU NEREDEN GÖRÜLÜR?

Meteor yağmuru için uzmanlar, hava koşullarının uygun olduğu ve ışık kirliliğin en az olduğu bölgelerde meteor yağmurunun daha net gözlemlenebileceği konusunda hemfikir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GÖRÜLÜR?

Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.