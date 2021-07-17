Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi
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Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi

Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Bursa'da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde samanyolu fotoğrafı çekmek için bir araya gelen doğa fotoğrafçıları şaşkına döndü. Fotoğraf çekmeye başladıkları esnada atmosfere giren meteorun düşmesini kaydeden fotoğrafçı Fatih Talı, bu anı kaydetmeyi başardı.

Meteorun düştüğü anların Antalya'nın Kaş ilçesinde ve İzmir'de de gözlemlendiğini öğrendi. Meteor 3 saniye gözlemlendi ve düşmesiyle gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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