Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir? Sosyal medyada gündem olan ve 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacağı iddiaları sonrası vatandaşlar dünyaya meteor çarpıp çarpmayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir? Meteor çarpacak mı?

Dünyaya meteor çarpıp çarpmayacağı konusunda sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası vatandaşlar çarpması konusuna odaklandı. NASA'dan yapılan açıklama ile konu hakkında aydınlatıcı bilgiler verilirken meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir gibi soruların yanıtları merak edildi.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit olarak bilinen uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

29 NİSAN'DA DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK İDDİASI NEDİR?

NASA, 29 ve 89 metre genişliğinde iki meteorun dünya yörüngesine konusu nesnenin dünyaya düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği ifade ediliyor.

29 NİSAN'DA DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK MI?

2020 GH2 ve 2020 FX3 asteroidleri, karşılaştırmalar sonucunda oldukça küçük görünüyor. 1998OR2 ise yaklaşık olarak 1,8 kilometrelik bir çapa sahip. Bu, Manhattan adası kadar büyük bir alana eşit. İyi haber şu ki bu dev cisim, Dünya'nın 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek.