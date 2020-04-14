Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir? - Haber
NASA, Güncel

Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir?

Sosyal medyada gündem olan ve 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacağı iddiaları sonrası vatandaşlar dünyaya meteor çarpıp çarpmayacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Peki? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir? Meteor çarpacak mı?

14.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:38
Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir?

Dünyaya meteor çarpıp çarpmayacağı konusunda sosyal medyada ortaya atılan iddialar sonrası vatandaşlar çarpması konusuna odaklandı. NASA'dan yapılan açıklama ile konu hakkında aydınlatıcı bilgiler verilirken meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir gibi soruların yanıtları merak edildi.

METEOR NEDİR?

Gök taşı ya da meteorit olarak bilinen uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir?

29 NİSAN'DA DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK İDDİASI NEDİR?

NASA, 29 ve 89 metre genişliğinde iki meteorun dünya yörüngesine konusu nesnenin dünyaya düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği ifade ediliyor.

29 NİSAN'DA DÜNYAYA METEOR ÇARPACAK MI?

2020 GH2 ve 2020 FX3 asteroidleri, karşılaştırmalar sonucunda oldukça küçük görünüyor. 1998OR2 ise yaklaşık olarak 1,8 kilometrelik bir çapa sahip. Bu, Manhattan adası kadar büyük bir alana eşit. İyi haber şu ki bu dev cisim, Dünya'nın 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Haber
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle Haber
Kuralları hiçe sayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma benimle
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Haber
Karantinadaki Aynur'dan ilginç paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haber
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haber
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey Haber
Acun'dan, ertelenen ligler için Final Four isyanı: Aptalca bir şey
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Polat Serdar Ortaç Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz İstifa
Şu an buradasınız: Meteor çarpacak mı? 29 Nisan'da dünyaya meteor çarpacak mı? Dünyaya meteor çarpma riski var mı? Meteor nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 16:06:12. #1.14#
title