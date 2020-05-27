Meteor Bingöl'den böyle görüntülendi
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Meteor Bingöl'den böyle görüntülendi

Meteor Bingöl'den böyle görüntülendi Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.05.2020 22:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:15

Meteor Bingöl'den böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin,Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır,Erzurum,Sivas,Tunceli,Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.O anı ise Bingöl Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı.

İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

Meteor Bingöl'den böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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