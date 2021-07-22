Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak
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Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak

Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, Erzurum Kongresi'nin 102. Yıldönümü etkinliklerinde altıncı kez Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Ünlü dizi oyuncusu Metehan Şahiner, Erzurum Kongresi'nin 102. Yıldönümü etkinliklerinde altıncı kez Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve dizi oyuncusu Metehan Şahiner, 23 Temmuz 2021 Cuma günü kutlanacak olan Erzurum Kongresi'nin 102. Yıldönümü kutlamalarında görev alacak. Dizi ve sahne çalışmalarına ara vererek memleketi Erzurum'da Erzurum Kongresi kutlamaları için Devlet Tiyatrosu sanatçıları ile birlikte hazırlıklar yapan Metehan Şahiner, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak. Altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak olmanın heyecanını yaşayan Metehan Şahiner, Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile herkesin takdirini kazanıyor.

Bir çok televizyon dizisinde başarılı bir performans sergileyen Metehan Şahiner, en son Kuruluş Osman dizisinde görev almıştı. Televizyon yorumcularının beğeni ile söz ettiği ünlü dizi oyuncusu, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı için büyük bir gurur yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Altı farklı televizyon dizisinde rol aldım, onlarca oyunda sahne aldım. Ama Atatürk'ü her oynadığımda hem büyük bir gurur duydum hem de farklı bir heyecan yaşadım" dedi. - ERZURUM

Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak
Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak
Metehan Şahiner, altıncı kez Atatürk'ü canlandıracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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