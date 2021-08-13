Metehan Mimaroğlu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
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Metehan Mimaroğlu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Metehan Mimaroğlu Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu'nun sakatlandığı, Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu'nun sakatlandığı, Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Metehan Mimaroğlu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecektir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Adana Demirspor 16 Temmuz'da sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna katmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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